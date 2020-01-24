Суд перенес заседание по изменению меры пресечения Антоненко

Суд по изменению меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко отложили до 12 февраля. Адвокаты хотят получить от следствия документы, которые касаются роста подозреваемого на видео.

Печерский районный суд Киева, который рассматривал вопрос об изменении меры пресечения фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащему Андрею Антоненко, объявил перерыв до 12 февраля. Об этом сообщает телеканал "Еспресо".

В ходе судебного заседания адвокаты Антоненко, в том числе, требовали предоставить им документы с выводами экспертов о росте вероятного причастного к преступлению человека, который якобы не совпадает с ростом Антоненко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко, а 8 января – Дугарь.

2 января 2020 года в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета. В нем приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Согласно экспертизе, рост человека, который участвовал в закладке взрывчатки под машину Шеремета, может колебаться от 164,9 см до 175,1 см, сообщало издание "theБабель". Адвокаты Артеменко сказали, что его рост – 180 см.