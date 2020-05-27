Положинский стал безработным

По словам украинского музыканта Александра Положинского, с 26 мая он официально стал безработным.

В феврале 2020 года Положинский прекратил сотрудничество с группами "Тартак" и "Був'є" Фото: Олександр Положинський / Facebook

Украинский музыкант Александр Положинский прекратил предпринимательскую деятельность. Об этом он написал 26 мая на своей странице в Facebook.

"Все, я больше не ФЛП. Безработный", – заявил Положинский.

В феврале 2020 года Положинский сообщил, что больше не будет выступать с группами "Тартак" и "Був'є".

Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке. За период своей деятельности выпустила 10 альбомов. В 1996 году "Тартак" стал лауреатом 1-й премии в жанре танцевальной музыки.

Проект Положинского "Був'є" существовал с 2014 года. В 2016 году вышел альбом "12 пісень, якими "Був'є" сповіщає про своє існування".

В Украине по состоянию на 13 мая официально было зарегистрировано 197 тыс. безработных. Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.