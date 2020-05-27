Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
27 мая, 2020
 
Новости

Положинский стал безработным

По словам украинского музыканта Александра Положинского, с 26 мая он официально стал безработным.

В феврале 2020 года Положинский прекратил сотрудничество с группами "Тартак" и "Був'є"
В феврале 2020 года Положинский прекратил сотрудничество с группами "Тартак" и "Був'є"
Фото: Олександр Положинський / Facebook

Украинский музыкант Александр Положинский прекратил предпринимательскую деятельность. Об этом он написал 26 мая на своей странице в Facebook. 

"Все, я больше не ФЛП. Безработный", – заявил Положинский. 

https://www.facebook.com/sashko.polozhinsky/posts/3645891825427407

В феврале 2020 года Положинский сообщил, что больше не будет выступать с группами "Тартак" и "Був'є".

Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке. За период своей деятельности выпустила 10 альбомов. В 1996 году "Тартак" стал лауреатом 1-й премии в жанре танцевальной музыки.

Проект Положинского "Був'є" существовал с 2014 года. В 2016 году вышел альбом "12 пісень, якими "Був'є" сповіщає про своє існування".

В Украине по состоянию на 13 мая официально было зарегистрировано 197 тыс. безработных. Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

Теги: Украина, безработица, Александр Положинский, певец, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS