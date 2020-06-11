А вот несправедливо вешать провал "Голоса" только на Вакарчука, как будут делать сегодня.

Да, ему не хватило смелости и, как ни странно, бескорыстия, чтобы пойти на президентские выборы. Тогда он разочаровал многих. Да, ему не хватило самоиронии, чтобы не выступать в роли первого спикера партии.

Но! "Голос" похоронил вовсе не он! Это же не он, а его депутаты медийно смешались с депутатами Порошенко. Это они стали ходить по каналам Порошенко, рассказывать там то же самое, что было выгодно Порошенко, и в результате аудитория видела идеи партии Порошенко, а не "Голос". Это же его депутаты решили игнорировать другие популярные информационные каналы. Да, у них неприятный собственник и мерзкая редакционная политика, но это телеэфир!

Это не Вакарчук, а депутаты "Голоса" стали украшать свои политические выступления перфомансами, которые могут показаться интересными и немного дерзкими только занудным отличникам, а не большинству избирателей. (Пример: дразнить министра здравоохранения Степанова Максимом Костюмовичем или приносить правительству Шмыгаля рюкзак в парламент).

Это не Вакарчук, это депутаты "Голоса" не смогли придумать ничего вразумительного в качестве альтернативы даже тогда, когда решили сделать ломовой темой идею отказа от Минских соглашений. Провал "Голоса" – это коллективная работа!

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора