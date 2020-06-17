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Корниенко заявил, что перенос местных выборов маловероятен

Народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что местные выборы в Украине "серьезно защищены Конституцией".

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По словам Корниенко, нет оснований думать о переносе местных выборов
По словам Корниенко, нет оснований думать о переносе местных выборов
Скриншот: Бабель / YouTube

Перенос местных выборов в Украине из-за эпидемии коронавируса "очень маловероятен". Такое мнение в интервью "Фактам" высказал народный депутат, замглавы пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Мы анализировали опыт стран, переносивших выборы. В Украине выборы серьезно защищены Конституцией, а быстро изменить Основной закон очень сложно. Выборы – это важнейшая демократическая процедура, в результате которой формируется власть. Ее возможно только сдвинуть по времени, и то при каких-то действительно чрезвычайных ситуациях типа введения военного положения", – заявил он.

По словам Корниенко, Украина прошла карантин "не настолько тяжело, чтобы называть это чрезвычайной ситуацией".

"Так что нет оснований думать о переносе выборов", – заключил нардеп.

Местные выборы в Украине в соответствии с Конституцией должны состояться 25 октября 2020 года. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Премьер Денис Шмыгаль не исключает, что голосование может быть отложено из-за пандемии коронавируса.

Теги: Верховная Рада, Украина, Конституция, выборы, эпидемия, местные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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