"Слуги народа" сегодня рассмотрят вопрос участия своих нардепов в местных выборах – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" сообщил о "небольших проблемах" на уровне областных партийных организаций, которые будут обсуждаться на сегодняшнем заседании фракции.

Фракция "Слуга народа" 17 июня рассмотрит вопрос участия народных депутатов в местных выборах. Об этом глава фракции Давид Арахамия рассказал журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заседание фракции планируется сегодня [17 июня]… Мы хотим поговорить об участии народных депутатов в партийной работе, местных выборах", – сказал Арахамия.

Он также отметил, что на уровне областных партийных организаций есть небольшие проблемы, которые необходимо решить.

"Это внутренние дела, которые немного разбалансируют работу фракции и поэтому я решил сделать отдельное заседание фракции по этому вопросу", – добавил он.