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"Слуги народа" сегодня рассмотрят вопрос участия своих нардепов в местных выборах – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" сообщил о "небольших проблемах" на уровне областных партийных организаций, которые будут обсуждаться на сегодняшнем заседании фракции.

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Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года
Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года 
Фото: depositphotos.com

Фракция "Слуга народа" 17 июня рассмотрит вопрос участия народных депутатов в местных выборах. Об этом глава фракции Давид Арахамия рассказал журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заседание фракции планируется сегодня [17 июня]… Мы хотим поговорить об участии народных депутатов в партийной работе, местных выборах", – сказал Арахамия.

Он также отметил, что на уровне областных партийных организаций есть небольшие проблемы, которые необходимо решить.

"Это внутренние дела, которые немного разбалансируют работу фракции и поэтому я решил сделать отдельное заседание фракции по этому вопросу", – добавил он.

Местные выборы в Украине в соответствии с Конституцией должны состояться 25 октября 2020 года (в то же время премьер Денис Шмыгаль не исключает, что голосование может быть отложено из-за пандемии коронавируса). Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Верховная Рада, Украина, местные выборы, Слуга народа, Давид Арахамия
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