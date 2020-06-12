Виталий Нестор потроллил Тищенко и призвал кандидатов идти на выборы с конкретными программами

Председатель ВО "Батьківщина" в Киеве Виталий Нестор заявил, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который сообщал о планах баллотироваться на пост мэра Киева, "разгружает песок на детских площадках", но это "напоминает подвоз стройматериалов для очередной высотки".

Партия "Слуга народа" предлагает киевлянам выбрать "кота в мешке" вместо настоящего мэра, заявил на своей странице в Facebook председатель ВО "Батьківщина" в Киеве Виталий Нестор.

Он подчеркнул, что люди от президентской силы идут с "примитивными лозунгами" вместо программ и пытаются выехать на бренде "ЗеКоманды". Инициативы нардепа от этой политсилы Николая Тищенко Нестор сравнил с разгрузкой стройматериалов для очередной высотки.

"Николай Тищенко завесил Киев своими бордами и разгружает песок на детских площадках, о чем хвастается на своей странице "Слуга народа – Тищенко Николай – Округ 219". Хотя внешне больше это напоминает подвоз стройматериалов для очередной высотки. Нардеп от этой же фракции монобольшинства Ирина Верещук заявила о своих мэрских амбициях. А еще мы слышали об Александре Дубинском, Александре Ткаченко, Александре Качуре. Даже речь шла о санвраче без санслужбы Викторе Ляшко, который тоже может претендовать на кресло киевского городского головы. Напомню, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что от четырех до шести кандидатов в мэры столицы могут принять участие в партийных праймериз внутри "Слуга народа", – написал политик.

Глава столичной "Батьківщини" призвал всех кандидатов на пост киевского городского головы от всех политических сил пойти на выборы с конкретными программами развития города и четким видением того, как Киев должен жить в следующие 5–10 лет.

Он напомнил, что уже представил "Новую стратегию Киева" до 2040 года и заверил, что может ответить за каждый пункт этого документа и защитить его в конструктивной дискуссии с любым соперником.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он также сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.