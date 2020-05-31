Каким Киев видит партия Тимошенко? Презентация Виталия Нестора. Видео

Сегодня ко Дню города проходит онлайн-презентация новой стратегии Киева. Как заявил председатель столичной ячейки "Батьківщини" Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов.
Трансляцию ведут в YouTube Виталия Нестора.
"Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом", – отметил он.
Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.