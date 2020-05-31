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Каким Киев видит партия Тимошенко? Презентация Виталия Нестора. Видео

Председатель столичной ячейки партии Юлии Тимошенко "Батьківщина" Виталий Нестор заявил, что представляет новую философию управления городом.

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Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией
Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией
Фото: Vitalii Nestor / Facebook

Сегодня ко Дню города проходит онлайн-презентация новой стратегии Киева. Как заявил председатель столичной ячейки "Батьківщини" Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов.

Трансляцию ведут в YouTube Виталия Нестора.

"Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом", – отметил он.

Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.

ВИДЕО
Видео: Віталій НЕСТОР / YouTube
Теги: Киев, ВО Батьківщина, День Киева, Виталий Нестор, презентация
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