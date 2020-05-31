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КИЕВ

Кличко и Шварценеггер поздравили киевлян с днем ​​города. Видео

В конце поздравительного ролика вслед за мэром Киева Виталием Кличко голливудский актер Арнольд Шварценеггер повторяет строчку известной песни "Як тебе не любити, Києве мій!".

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Шварценеггер заговорил по-украински
Шварценеггер заговорил по-украински
Фото: securityconference.org

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем Киева вместе с американским актером, продюсером и политиком Арнольдом Шварценеггером, который принял участие в съемках ролика. Видео у себя в Facebook обнародовал Кличко.

На кадрах сменяются виды Киева, показана повседневная жизнь, фоном звучит известная песня "Як тебе не любити, Києве мій!", которая с 2014 года является гимном столицы, люди подпевают.

В конце ролика Шварценеггер вслед за Кличко повторяет строчку "Як тебе не любити, Києве мій!".

"Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Друзья, поздравляю вас с Днем Киева! Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное", – написал мэр столицы.

https://www.facebook.com/merkieva/videos/585064059089591/

Теги: Киев, Виталий Кличко, Арнольд Шварценеггер, Голливуд, актер, День Киева, поздравление, ролик
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