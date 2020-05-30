Кличко удалось сохранить статус-кво с Банковой – "Чесно"

Киевский городской голова Виталий Кличко после конфликта с Офисом президента остается главой Киевской городской государственной администрации и риторика Банковой поменялась на 180 градусов, пишет движение "Чесно" в статье, посвященной 30-летию самоуправления Киева.

Движение "Чесно" опубликовало на своем сайте статью, посвященную анализу самоуправления Киева за 30 лет – от ГКЧП до времен Майдана. В материале авторы пишут, что нынешнему мэру столицы Виталию Кличко удалось сохранить статус-кво в отношениях столицы с центральной властью.

"Виталий Кличко в январе 2014 года появился на улице Грушевского. Его, как и протестующих, полили из брандспойта. Тогда он заявил, что не является властью, но чувствует ответственность за горожан. Это в дальнейшем могло существенно повлиять на выбор киевлян, которые выберут его мэром", – сказано в публикации.

После очередных местных выборов, когда в 2015 году Кличко снова победил, тогдашний президент Петр Порошенко назначил его главой Киевской городской государственной администрации, напоминает "Чесно", но после президентских выборов 2019 года между мэрией и Банковой начался конфликт.

"Конфликт мэрии с Банковой начался сразу же после президентских выборов 2019-го и формирования нового парламента. "Слуги народа" обсуждали возможность досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета. Кабмин даже согласовал отставку Кличко как главы КГГА, а депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко подал декларацию в качестве кандидата на эту должность", – отмечает портал.

Авторы отметили, что позже риторика Офиса президента изменилась и новый его глава уже иначе говорит о киевском мэре.

"Виталий – человек с мировой известностью, которого знают в мире... Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести гораздо больше для Украины. Знаю его сначала как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял", – заявлял новый глава ОП Андрей Ермак.

"Чесно" цитирует Кличко, который считает, что в Офисе президента посмотрели на местное самоуправление столицы с реалистичных позиций.

"Мне кажется, на Банковой реально оценили ситуацию. Нельзя так нахрапом, опираясь на желание одного чиновника ОП, пренебрегать принципами демократии и местного самоуправления. Украинцы, и киевляне в частности, не позволят так вести себя", – сказал киевский мэр.

"Чесно" пишет, что "за 30 лет развития государственности контроль местного самоуправления в Киеве со стороны Банковой не дал ни одного положительного результата, искажал институт представительства в местной власти и приводил к договоренностям, которые всегда противоречили интересам киевлян".