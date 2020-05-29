"Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
Мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-конференции, которая 29 мая проходила онлайн, поздравил выпускников школ Киева с праздником последнего звонка. Видео поздравления опубликовано на его канале в YouTube. "Вы выходите во взрослую жизнь в очень непростое время, но все вызовы можно преодолеть, когда есть мечта, когда есть цель", – сказал он, обращаясь к выпускникам. Кличко сперва взял колокольчик в руки, перевернув его вверх ногами, но после сменил положение, заметив, что так будет лучше. Мэр Киева также предложил выпускникам станцевать вальс под романс из фильма "Дід лівого крайнього" – "Прилетіла канарейка" "в исполнении" известных киевских памятников. Посмотреть поздравление мэра Киева можно с 11-й минуты.
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