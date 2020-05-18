"Поверьте, впереди будет еще много веселья". МакКонахи обратился к выпускникам 2020 года

Голливудский актер Мэттью МакКонахи записал обращение к выпускникам, которые из-за пандемии коронавируса остались без выпускных балов.

Голливудский актер Мэттью МакКонахи на своей странице в Instagram обнародовал видеопослание выпускникам, которые заканчивают обучение в школах, колледжах и университетах во время карантина.

По словам актера, все выпускники, которые весной 2020 года получат дипломы, "уникальные". Он посоветовал не расстраиваться из-за того, что в связи с карантином они остались без выпускных.

"Не грустите от этого. В конце концов, вы же теперь уникальные! Вы такие единственные выпускники! Поверьте, впереди будет еще много веселья!" – заявил МакКонахи.

Он отметил, что в свои 50 лет иногда до конца не понимает, своим ли делом занимался всю жизнь.

"Не беспокойтесь о том, что еще не определились, чем хотите заниматься в жизни. Главное, продолжать что-то делать и наслаждаться процессом настолько сильно, насколько это возможно", – резюмировал МакКонахи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram originals @jklivinfoundation @utaustintx Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 15 Май 2020 в 9:43 PDT

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,7 млн человек, более 315 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В США количество заболевших превышает 1,4 млн человек, более 89 тыс. умерли от осложнений. Из-за пандемии американские учебные заведения отменили выпускные балы, организовав церемонии вручения дипломов онлайн.