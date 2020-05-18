"Сделай этот мир своим". Сын Броснана окончил калифорнийскую школу кинематографического искусства

23-летний сын американского актера Пирса Броснана Дилан сфотографировался с отцом на церемонии вручения дипломов в мантии и конфедератке, дополнив образ гавайским ожерельем.

Американский актер Пирс Броснан поздравил старшего сына, 23-летнего Дилана, с окончанием школы кинематографического искусства, которая создана на базе университета Южной Калифорнии. Об этом он написал в Instagram, поделившись совместными снимками с Диланом.

На фото актер запечатлен в рубашке с короткими рукавами, а его сын – в мантии и конфедератке, с гавайским ожерельем на шее.

"Поздравляю Дилана с окончанием учебы в школе кинематографических искусств. Выходи и сделай этот мир своим. Будь бесстрашным, смелым и щедрым", – написал актер.

Коллега Броснана, актриса Сальма Хайек, присоединилась к поздравлениям.

"Прекрасно", – прокомментировала она публикацию.

Пирс Броснан исполнял роль Джеймса Бонда в четырех фильмах: "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас".

Дилан – старший сын Броснана и его супруги Кили Шей Смит. Он родился в 1997 году. Спустя четыре года у супругов родился второй сын Пэрис.

Брак со Смит – второй в биографии актера. Броснан и Смит поженились в 2001 году. 10 апреля 2020 года Броснан и Смит отметили 26-летие со дня знакомства, которое состоялось на пляже в Мексике.