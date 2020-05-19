"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам

Американский актер Брэд Питт после окончания школы поступил в государственный университет штата Миссури, где изучал журналистику и рекламное дело. В 2020 году Питт уже в статусе звезды Голливуда обратился к выпускникам университета, которые из-за пандемии коронавируса остались без выпускных балов.

Питт: Мы переживаем за вас и желаем всего самого лучшего Фото: ЕРА

56-летний американский киноактер Брэд Питт записал видео для выпускников университета Миссури, поздравив их с получением дипломов во время пандемии коронавируса. Обращение актера опубликовано на странице учебного заведения в Twitter.

"Привет всем, Брэд во время карантина поздравляет выпускников университета штата Миссури! Знайте, мы переживаем за вас в эти трудные времена и желаем всего самого лучшего. Вы сделали это. Наслаждайтесь и мыслите масштабно", – сказал актер в своем видеообращении.

We have one more surprise for our #BearGrads: A special message from one of Springfield's own.



Thanks, Brad. pic.twitter.com/tCtWgzhozI — Missouri State (@MissouriState) May 19, 2020

Питт изучал в государственном университете штата Миссури журналистику и рекламное дело – он стал студентом учебного заведения сразу после окончания школы.

До начала актерской карьеры он успел также потрудиться развозчиком мебели и ресторанным аниматором. После съемок в сериале "Тельма и Луиза" о Питте заговорили как о секс-символе американского кино.

После съемок в фильме режиссера Дэвида Финчера "Семь" издание Empire включило актера в список 25 самых сексуальных звезд в истории кино.

Свой первый актерский "Оскар" Питт получил в возрасте 56 лет за роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".

Накануне коллега Питта Мэттью МакКонахи также поздравил американских выпускников с получением дипломов.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,8 млн человек, более 319 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В США количество заболевших превышает 1,5 млн человек, более 90 тыс. умерли от осложнений. Из-за пандемии американские учебные заведения отменили выпускные балы, организовав церемонии вручения дипломов онлайн.