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28 мая, 2020
 
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"Ни к какому Шварценеггеру не пойду". Кличко рассказал, как с сыном собирался в гости к голливудской звезде

Мэр Киева Виталий Кличко поделился воспоминаниями о том, как в Лос-Анджелесе ходил на день рождения к американскому актеру Арнольду Шварценеггеру.

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Кличко: Сын хныкал до того момента, пока мы не пришли к Арнольду
Кличко: Сын хныкал до того момента, пока мы не пришли к Арнольду
Фото: Віталій Кличко / YouTube

Мэр Киева, боксер-профессионал Виталий Кличко рассказал в комментарии Mixsport, как его сын не захотел идти в гости к голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру.

По словам Кличко, Шварценеггер пригласил его на день рождения. Когда они собирались в гости, сын боксера смотрел мультфильмы.

"Говорю ему: "Одевайся, мы идем в гости к Арнольду Шварценеггеру". Сын начал хныкать: "Ни к какому Шварценеггеру не пойду, дайте мне мультики досмотреть". Хныкал до того момента, пока мы не пришли к Арнольду. Только когда увидел именинника, засиял. Дернул меня за руку и по-детски восторженно шепнул на ухо, дескать, папа, что же ты раньше не сказал, что мы к самому Терминатору в гости идем", – рассказал он.

Имени сына мэр Киева не назвал.

Виталий Кличко и его жена Наталья воспитывают троих детей – сыновей Егора (2000) и Максима (2005) и дочь Елизавету (2002).

Наталья Кличко длительное время проживает в Гамбурге (Германия). Она занимается развитием собственной карьеры певицы

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. 

Теги: Виталий Кличко, Арнольд Шварценеггер
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