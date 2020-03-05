Шварценеггер судится с российской компанией

Российский производитель роботов-андроидов без разрешения использовал голос и лицо американского актера Арнольда Шварценеггера в новой модели.

Актер намерен отсудить у российской компании $10 млн за незаконное использование его внешности Фото: chwarzenegger / Instagram

Американский актер Арнольд Шварценеггер намерен отсудить $10 млн у российского производителя роботов за незаконное использование его внешности и голоса при изготовлении роботов-андроидов, пишет TMZ.

Помимо моральной компенсации Шварценеггер претендует на полученную компанией прибыль от реализации роботов с его внешностью, а также компенсацию расходов, связанных с судебным иском.

Как сообщает издание, актер ревностно относится к незаконному использованию своих изображений, так как это "уменьшает его прибыль".

О существовании робота-андроида с "внешностью и голосом Шварценеггера" актер был осведомлен еще в 2019 году, когда во время визита в Санкт-Петербург производитель предложил ему сделать фото на фоне своего товара.

Издание сообщает, что Шварценеггер пытался разрешить ситуацию мирным путем, но компания проигнорировала его просьбы.

На странице Digital Trend опубликовано видео с презентации российского робота-андроида, которая проходила в конце февраля 2020 года в Нью-Йорке.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq — Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020

Стоимость робота составляет порядка $25 тыс. Его функционал включает в себя вербальные навыки, проявление эмоций, идентификацию лиц и взаимодействие с различными приложениями.

Производитель предоставляет заказчику возможность выбрать для андроида любую внешность, используя в качестве промо-версии лицо Шварценеггера.

Арнольд Шварценеггер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.