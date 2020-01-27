Шварценеггер, Смит, Джексон, Геллар, Трехо, Дедженерес поддержали челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder

Американские актеры Арнольд Шварценеггер, Уилл Смит, Дэнни Трехо, Сара-Мишель Геллар, певица Джанет Джексон, телеведущая Эллен Дедженерес опубликовали свои фото в рамках челленджа, раскрывающего суть соцсетей LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder и роли, которые в них играют пользователи.

Шварценеггер соединил в коллаж в рамках челленджа четыре образа Фото: schwarzenegger / Instagram

Челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder предложила 74-летняя американская певица Долли Партон. Она опубликовала в Instagram коллаж из четырех фотографий, каждая из которых олицетворяет образ одной из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

“Получите женщину, которая может сделать все это”, – написала исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Get you a woman who can do it all * Публикация от Dolly Parton (@dollyparton) 21 Янв 2020 в 10:02 PST

На своей странице в Instagram пост разместил актер Арнольд Шварценеггер.

"Когда Долли Партон возглавляет, я следую", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Where @dollyparton leads, I follow. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 24 Янв 2020 в 10:53 PST

Видеоколлаж в Instagram опубликовал актер Уилл Смит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’d swipe right Публикация от Will Smith (@willsmith) 23 Янв 2020 в 8:39 PST

К нему в Instagram присоединился актер Дэнни Трехо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #DollyPartonChallenge Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo) 24 Янв 2020 в 2:27 PST

Флешмоб поддержала в Instagram певица Джанет Джексон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #DollyPartonChallenge #CanDoItAllChallenge #SocialChallenge * Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) 23 Янв 2020 в 4:40 PST

К челленджу в Instagram присоединилась актриса Сара Мишель Геллар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This seems about right #dollypartonmemechallenge #dollypartonchallenge Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar) 23 Янв 2020 в 11:52 PST

Коллаж также опубликовала в Instagram американская телеведущая Эллен Дедженерес.

"Когда мой агент спрашивает, могу ли я играть разные роли", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram When my agent asks if I can play different roles. Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 22 Янв 2020 в 1:20 PST

Британская модель Наоми Кэмпбелл также разместила коллаж в рамках челленджа, заменив соцсеть Facebook на YouTube.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‘@LinkedIn Naomi’ * #dollypartonchallenge Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 23 Янв 2020 в 3:18 PST

На странице mumbaixpresskoramangala разместили коллаж с изображениями пиццы, подходящими для каждой из соцсетей.

Каждая из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder имеет свою направленность. LinkedIn – имеет деловой характер и служит для поиска работы, Facebook – для поиска друзей, общения по интересам, Instagram — для коммерческих фото, Tinder — для поиска пары.