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27 января, 2020
 
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Шварценеггер, Смит, Джексон, Геллар, Трехо, Дедженерес поддержали челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder

Американские актеры Арнольд Шварценеггер, Уилл Смит, Дэнни Трехо, Сара-Мишель Геллар, певица Джанет Джексон, телеведущая Эллен Дедженерес опубликовали свои фото в рамках челленджа, раскрывающего суть соцсетей LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder и роли, которые в них играют пользователи.

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Шварценеггер соединил в коллаж в рамках челленджа четыре образа
Шварценеггер соединил в коллаж в рамках челленджа четыре образа
Фото: schwarzenegger / Instagram

Челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder предложила 74-летняя американская певица Долли Партон. Она опубликовала в Instagram коллаж из четырех фотографий, каждая из которых олицетворяет образ одной из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

“Получите женщину, которая может сделать все это”, – написала исполнительница.

На своей странице в Instagram пост разместил актер Арнольд Шварценеггер.

"Когда Долли Партон возглавляет, я следую", – написал он.

Видеоколлаж в Instagram опубликовал актер Уилл Смит.

К нему в Instagram присоединился актер Дэнни Трехо.

Флешмоб поддержала в Instagram певица Джанет Джексон.

К челленджу в Instagram присоединилась актриса Сара Мишель Геллар.

Коллаж также опубликовала в Instagram американская телеведущая Эллен Дедженерес.

"Когда мой агент спрашивает, могу ли я играть разные роли", – написала она.

Британская модель Наоми Кэмпбелл также разместила коллаж в рамках челленджа, заменив соцсеть Facebook на YouTube.

На странице mumbaixpresskoramangala разместили коллаж с изображениями пиццы, подходящими для каждой из соцсетей.

Каждая из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder имеет свою направленность. LinkedIn – имеет деловой характер и служит для поиска работы, Facebook – для поиска друзей, общения по интересам, Instagram — для коммерческих фото, Tinder — для поиска пары.

Теги: Facebook, Арнольд Шварценеггер, флешмоб, YouTube, Instagram, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Джанет Джексон, LinkedIn, Tinder, Сара Мишель Геллар, Дэнни Трехо, Эллен Дедженерес, челлендж, Долли Партон
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