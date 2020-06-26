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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Президентские амбиции, выборы мэра Киева, кофе с президентом, ужесточение карантина. Интервью Бацман с Виктором Ляшко. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. Во время интервью Ляшко говорил о причинах увеличения числа инфицированных коронавирусом в Украине, условиях, при которых карантин могут усилить, о лечении COVID-19 и том, когда может появиться вакцина, о кофе с главой государства Владимиром Зеленским, своих президентских амбициях, а также о том, будет ли баллотироваться в мэры Киева и почему дважды писал заявление об увольнении, когда Министерство здравоохранения возглавлял Илья Емец. Интервью продолжалось почти два часа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Ляшко родился в 1980 году в Ровенской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, а в 2015 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

В 2003–2010 годах Ляшко работал в санитарно-эпидемиологической службе Киевской области. После этого три года – в Министерстве здравоохранения, был директором департамента Госсанэпидслужбы. В 2013–2018 годах возглавлял Киевский областной лабораторный центр. Затем четыре года руководил общественной организацией "Инфекционный контроль в Украине". С 2018-го по 2019 год занимал должность первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья.

В декабре 2019 года Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения, в марте 2020 года он стал главным санитарным врачом.

Теги: карантин, Алеся Бацман, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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