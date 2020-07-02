Зеленским недовольны 52% украинцев – соцопрос

Работой президента Украины Владимира Зеленского довольны немного больше трети украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского недовольно большинство граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, недовольство деятельностью главы государства высказали 52% респондентов; 36% опрошенных довольны работой Зеленского.

Работой председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова довольны 21% опрошенных, недовольны – 51%. При этом около трети респондентов затруднились оценить его работу.

Деятельностью Верховной Рады в целом довольны только 9% опрошенных, 76% оценивают работу парламента негативно.

Деятельностью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля довольны 9%, недовольны – 56%. Работой Кабинета Министров удовлетворены 8% опрошенных, 71% – не удовлетворены.

Опрос проводился с 24-го по 28 июня 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.