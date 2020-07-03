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ПОЛИТИКА

"Залить экономику деньгами, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$". Смолий рассказал, чего от него требовали представители властей

Яков Смолий, подавший в отставку с должности председателя Национального банка Украины, заявил, что представители властей Украины в течение последнего года пытались сломать институциональную независимость регулятора.

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Смолий: Неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$, потому что такие параметры заложены в бюджет
Смолий: Неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$, потому что такие параметры заложены в бюджет
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что представители властей требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом он заявил 3 июля, выступая в Верховной Раде перед рассмотрением проекта постановления о его отставке.

Смолий отметил, что на него и на НБУ в целом оказывалось систематическое давление "с целью принятия экономически необоснованных решений, которые сфокусированы на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более отдаленной перспективе".

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – подчеркнул глава НБУ.

Он считает, что вместе с членами правления Нацбанка был "щитом, который защищал нашу технократическую и аполитичную институцию от влияния политикума".

"Этот щит в течение последнего года постоянно пытаются сломать. Давление через суды, проплаченные митинги на Институтской и у домов членов правления, информационные атаки, необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как главы институции, использование совета НБУ для создания корпоративного конфликта – все это элементы одной цепи. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение. Это красная линия. Своей отставкой я пытаюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центробанка Украины", – заявил Смолий.

Он также призвал украинские власти "наконец-то наладить эффективное взаимодействие с центральным банком".

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов "5–7–9%". О старте этой программы правительство объявило в феврале. Государство обязалось компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

Теги: Верховная Рада, Украина, инфляция, НБУ, экономика, бюджет, правительство, Нацбанк, Яков Смолий, Кабмин
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