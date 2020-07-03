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ПОЛИТИКА

Дубинский заявил, что "еб...т Смолия в тупой собачий рот", но потом удалил пост в Instagram

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский вечером 2 июля был участником программы "Право на владу" на "1+1", на которой обсуждали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке. Дубинский выложил фото из студии и написал ругательства в адрес банкира, но затем убрал пост.

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Дубинский заявил в эфире, что нужно обсуждать не отставку Смолия, а его посадку
Дубинский заявил в эфире, что нужно обсуждать не отставку Смолия, а его посадку
Фото: dubinskypro / Instagram

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что "еб...т в рот" главу Национального банка Украины Якова Смолия в прямом эфире телеканала "1+1". Об этом он написал в Instagram вечером 2 июля, но утром 3 июля пост удалил. 

"Еб...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире", – заявил парламентарий и выложил свое фото из студии.  

Часть подписчиков раскритиковала депутата.

"Извините, но я всегда считала, что представитель власти и тот, кто мечтает возглавлять город, должен быть как минимум вежливым", – написала Катерина Ковтун. 

Скриншот: dubinskypro / Instagram
Скриншот: dubinskypro / Instagram

В эфире программы "Право на владу" на "1+1" обсуждали заявление Смолия об отставке и возможные последствия этого решения. 

На программе Дубинский сказал, что, по его мнению, нужно обсуждать не отставку Смолия, а его посадку.

"Давайте возьмем последние полтора года работы Смолия во главе Национального банка. История с курсом гривны. Когда курс закладывался на уровне 30 грн/$ и под него рассчитывались все плановые показатели, в том числе на таможне, и доходы бюджета, то НБУ опускал курс доллара до 25 грн/$. В результате только из-за ошибочного курсового прогноза минус 7 млрд грн доходов в бюджет, дырка в бюджете по таможне – 43 млрд грн. 50 млрд грн – это результат работы Смолия и его валютно-курсовой политики", – заявил Дубинский. 

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ. 

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

2 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление. По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов "5–7–9%". О старте этой программы правительство объявило в феврале. Государство обязалось компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

Теги: Верховная Рада, НБУ, Александр Дубинский, Яков Смолий, Слуга народа
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