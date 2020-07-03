Кто давил на Смолия и что будет с курсом гривны? 3 июля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Темой сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станет отставка Якова Смолия с поста руководителя Национального банка Украины.
Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:
- пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко;
- лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко;
- экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
- экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман:
- экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук;
- министр финансов Сергей Марченко;
- экс-министр финансов Александр Данилюк;
- экс-министр развития экономики Тимофей Милованов;
- нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха;
- нардеп из группы "За майбутнє" Игорь Палица;
- гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале Shuster online.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.