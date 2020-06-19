Вернутся ли в Украину казино и игровые автоматы? 19 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 июня будут первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич и другие.

19 июня в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" народные депутаты и мэры украинских городов будут обсуждать, вернутся ли в страну казино и игровые автоматы, сколько на этом будет зарабатывать государство и действительно ли закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук;

председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия;

лидер Радикальной партии Олег Ляшко;

народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;

народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха;

народный депутат от "Батьківщини" Алена Шкрум;

заместитель председателя парламентской фракции партии "Голос" Ярослав Железняк;

мэр Днепра Борис Филатов;

мэр Черновцов Алексей Каспрук;

мэр Житомира Сергей Сухомлин;

мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.