Вернутся ли в Украину казино и игровые автоматы? 19 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

19 июня в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" народные депутаты и мэры украинских городов будут обсуждать, вернутся ли в страну казино и игровые автоматы, сколько на этом будет зарабатывать государство и действительно ли закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Гости студии:
- первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук;
- председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
- народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
- народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха;
- народный депутат от "Батьківщини" Алена Шкрум;
- заместитель председателя парламентской фракции партии "Голос" Ярослав Железняк;
- мэр Днепра Борис Филатов;
- мэр Черновцов Алексей Каспрук;
- мэр Житомира Сергей Сухомлин;
- мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.