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Рада приняла законопроект о всеукраинском референдуме в первом чтении

Законопроект о референдуме, поданный президентом Владимиром Зеленским, в первом чтении поддержало 252 народных депутата.

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Законопроект о референдуме презентовал в Раде Стефанчук (слева)
Законопроект о референдуме презентовал в Раде Стефанчук (слева)
Фото: rada.gov.ua

На заседании 18 июня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий законопроект №3612 поддержало 252 депутата при минимально необходимых 226. Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект на рассмотрение парламента 9 июня и определил его как неотложный.

Первый вице-спикер парламента, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сказал во время выступления в Раде, что после того, как Конституционный Суд в 2018 году признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме, "у народа Украины вообще нет правовой возможности относительно реализации права на народовластие путем референдума".

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Стефанчук заявил, что в законопроекте "заложены предохранители", которые помогут не допустить "любых махинаций, связанных с территорией Украины".

Законопроект предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается (.docx), что это "ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".

"Этот вопрос разрабатывался на основе изучения зарубежного законодательства и опыта его применения в отношении электронных голосований, прежде всего европейских государств... Самое сложное здесь – технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств", – сказано в записке.

Стефанчук отметил, что законопроект не предусматривает возможность проведения консультативных референдумов.

"Референдум – это вещь чрезвычайно дорогая, и она должна проводиться только тогда, когда есть необходимость определить стратегическое направление развития государства", – сказал депутат. Ранее он информировал, что в среднем проведение референдума оценивается в 2 млрд грн.

У членов комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики возникли вопросы к этому законопроекту. Члены комитета 16 июня не смогли определиться, соответствует ли документ требованиям антикоррупционного законодательства, и решили продолжить рассмотрение законопроекта на следующем заседании.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики не является профильным при рассмотрении этого законопроекта, основной комитет – по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

Теги: Верховная Рада, референдум, Владимир Зеленский, парламент, законопроект
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