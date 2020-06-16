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У антикоррупционного комитета Рады возникли вопросы к законопроекту Зеленского о народовластии

Члены комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики перенесли рассмотрение законопроекта о народовластии, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В антикоррупционном комитете возникли опасения из-за полномочий организаторов референдума
В антикоррупционном комитете возникли опасения из-за полномочий организаторов референдума
Фото: Верховна Рада України / Facebook

16 июня комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рассматривал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум и не принял окончательного решения. Об этом информирует УНН.

Агентство отмечает, что члены комитета не смогли определиться, соответствует ли документ требованиям антикоррупционного законодательства.

Комитет рассмотрит законопроект на своем следующем заседании.

У народных депутатов "возникли вопросы" к документу, поэтому было принято решение пригласить на следующее заседание ответственных за законодательную инициативу.

По данным УНН, некоторые члены комитета "считают законопроект о народовластии нецелесообразным из-за значительного увеличения полномочий, которое может возникнуть в случае проведения референдумов".

Антикоррупционный комитет Рады не является основным для этого законопроекта.

Согласно данным сайта парламента, 16 июня документ включили в повестку дня Рады.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить нынешний глава государства Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Документ был внесен на рассмотрение парламента 9 июня.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук прогнозировала, что в целом законопроект о всеукраинском референдуме будет принят парламентом после летних каникул.

15 июня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что законопроект рассмотрят 18 июня.

В ноябре 2019 года первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь – восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Теги: Верховная Рада, коррупция, референдум, народные депутаты, законодательство, Владимир Зеленский, комитет, законопроект
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