Законопроект о всеукраинском референдуме – не ожидаемый акт о народовластии, а манипуляция для удержания власти любой ценой

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Не референдум, а манипуляция!

Наконец, в парламенте появился долгожданный "законопроект о народовластии через всеукраинский референдум" (№3612). Автор законодательной инициативы – президент. Правда, Зеленский в своей предвыборной программе обещал, что именно с законов о народовластии начнется его законотворческая деятельность. Речь шла и о законопроекте о местных референдумах. Политики, к сожалению, забывают о том, с чем идут к избирателю. Почему же все-таки этот документ появился на втором году пребывания Зеленского на президентском посту?

По моему мнению, подписание невыгодного Украине меморандума с МВФ крайне необходимо оперативно перекрыть чем-то позитивным. В представленном законопроекте предметом референдума могут быть вопросы изменения лишь в трех разделах Конституции (общие основы; выборы и референдум; внесение изменений в Конституцию), о потере силы закона или отдельных его положений; об изменении территории Украины... И это, собственно, все.

Право граждан определять конституционный строй в Украине путем принятия новой Конституции проигнорировано. Ни для кого не секрет, что она у нас латанная-перелатанная, устарела и страна нуждается в новом общественном договоре. В соответствии с решениями Конституционного Суда от 5 октября 2005 года и 16 апреля 2008-го, народ на референдуме имеет право на принятие новой Конституции и новых законов. Это не учтено в законопроекте. К предмету референдума необходимо включать вопросы участия Украины в международных военных и экономических союзах, например вступления Украины в НАТО или ЕС. Потому что со вступлением в них – ограничение суверенитета и независимости. Поэтому это право исключительно народа. Ему решать. Надо, в конце концов, предоставить гражданам возможность выражать недоверие Верховной Раде и через референдум отправлять депутатов в отставку, а не терпеть долгие пять лет и ждать, пока на их место придут другие.

Но взамен законопроект расширяет круг вопросов, по которым нельзя проводить референдум. В частности, по законам Украины по ведению органов правопорядка, прокуратуры, суда. Это неслучайно. В стране создана параллельная юстиция – НАБУ, САП, НАПК, ВАКС, – которая находится под внешним управлением. И, оказывается, мнение народа об ее существовании не должно приниматься во внимание. Содержать их через налоги украинцам надо, а высказаться относительно их целесообразности нельзя. Вот так! При этом на референдум разрешается выносить только один вопрос. Почему такое недоверие к нашим соотечественникам? Неужели мы какие-то отсталые папуасы и не разберемся с вопросами?

Сам референдум будет стоить миллиарды гривен. Мы его часто чисто финансово не сможем проводить. Поэтому вполне логично было бы включить в опрос несколько вопросов, но не более трех. Референдум по народной инициативе назначается при условии, если собрано не менее 3 млн подписей граждан "не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины, и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой из них". А в списке конституционной статьи есть и Автономная Республика Крым, и Севастополь. Как тогда? На этом основании можно легко заблокировать любой референдум. Как там собрать подписи?! Не посоветуете?!

Даже по народной инициативе референдум объявляется указом президента. А если он его не подпишет, тогда как? Мы же знаем, что во времена Виктора Ющенко и Петра Порошенко люди хотели проводить референдумы по разным причинам, собирали необходимое количество подписей, регистрировали их в ЦИК. И что? А президенты все это игнорировали. И с них как с гуся вода. Уголовная ответственность за этот проступок отсутствует.

В рассматриваемом документе "всеукраинский референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее 50% от числа избирателей". Решение считается принятым, если за это проголосовали более половины избирателей, принявших участие в голосовании. Так нельзя. Это не выборы президента и не выборы Верховной Рады. Решения, принятые на референдуме, имеют высшую юридическую силу по отношению к законодательным актам Верховной Рады, нормативным актам президента, Кабинета Министров. Поэтому для поднятия их легитимности, стоит поднять барьер избирателей. Решения, принятые на референдуме, стоит считать состоявшимися, если за них проголосовало не менее 50% + один голос избирателей Украины.

Мне могут возразить, что таким образом трудно будет достичь результата. Нет. Вспомните референдум 1 декабря 1991 года, благодаря которому страна получила независимость. Явка была очень высокой, и при желании жить в свободной Украине проголосовало более 90% избирателей. Если вопросы, вынесенные на референдум, являются волнующими и интересующими украинцев, то они придут на избирательные участки и проголосуют. Если нет, то тогда референдум не стоит выеденного яйца. В законопроекте отмечается, что "голосование избирателей на всеукраинском референдуме осуществляется с помощью бюллетеня для голосования или путем электронного голосования". Так нельзя. Мы к электронному голосованию не готовы. Если интернетом охватят всю страну и создадут автоматизированную информационно-аналитическую систему для голосования, тогда это возможно. Сейчас параллельный подсчет голосов приведет только к манипуляциям и фальсификациям и сами результаты референдума поставит под большое сомнение.

По меньшей мере половина статей этого законодательного спама списана с других законопроектов о всеукраинском референдуме, которые есть в кейсе Верховной Рады. Это чистой воды плагиат. Если недобросовестный ученый за проявленный плагиат лишается статуса кандидата или доктора наук, то автор законодательной инициативы не несет ответственности и даже морального осуждения. А должен был бы – хотя бы с этической точки зрения. Вообще, документ оказался очень сырым и напоминает мне историю с принятыми законами об импичменте президента и отмене неприкосновенности. А что же в сухом остатке?

По сути, отправить в отставку главу государства по закону об импичменте невозможно от слова совсем. Чтобы объявили подозрение в совершении государственной измены первому должностному лицу страны, нужно получить выводы ВСК, Верховного Суда, Конституционного Суда. Решение об устранении президента с поста принимается Верховной Радой не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава. Это 336,5 голосов нардепов. Реально?!

Похожая история с законом о лишении депутатского иммунитета. Подписать подозрение в совершении преступления народному депутату имеет исключительное право только генеральный прокурор, который, как известно, на 100% зависим от Зеленского. Это не лишение депутатской неприкосновенности, это жесткое усиление зависимости от главы государства. Зарегистрированный законопроект о всеукраинском референдуме – это не ожидаемый акт о народовластии, это очередная манипуляция с избирателем для удержания политической и финансовой власти Зе-команды любой ценой.

Источник: "ГОРДОН"