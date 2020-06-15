Стефанчук назвал стоимость проведения всеукраинского референдума

Всеукраинский референдум будет обходиться бюджету не менее чем в 2 млрд грн, поэтому на него надо выносить только важные для развития государства вопросы, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Проведение общенационального референдума в среднем будет стоить 2 млрд грн. Об этом на брифинге 15 июня заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя внесение на рассмотрение парламента законопроекта о всеукраинском референдуме, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Любой референдум – это стоимость. В среднем, по оценкам экспертов, она составляет 2 млрд грн. Именно поэтому надо выносить [на референдумы] не просто вопросы, удовлетворяющие праздное любопытство, а важные для развития государства вопросы",– сказал Стефанчук.

Средства на проведение референдума должны закладываться в госбюджет с учетом того, сколько плебисцитов может быть проведено в течение года, уточнил он.

"Кроме того, устанавливается фонд всеукраинских референдумов. Мы предлагаем в нашей редакции, чтобы фонд ограничивался 20 тыс. минимальных заработных плат (95 млн грн. – "ГОРДОН"), чтобы это все не раздувать", – добавил первый заместитель председателя Рады.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить нынешний глава государства Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Документ был внесен на рассмотрение парламента 9 июня.

Спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня не исключил, что законопроект может быть проголосован в первом чтении 18 июня.