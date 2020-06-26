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Видео: Shuster online / YouTube

Что на самом деле россияне думают о Путине? Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

26 июня на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудят, поддерживают ли россияне политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины, а также наводнения в Украине. Среди гостей программы – бывший президент Украины Леонид Кравчук, бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Арсен Аваков, Михаил Саакашвили, трансляция, Свобода слова Савика Шустера
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