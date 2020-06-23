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Саакашвили: Путин вывел меня в темную комнату и вонзил ногти мне в колено

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита СНГ в Минске в 2006 году – встреча состоялась через два месяца после шпионского скандала, который разразился между странами.

 
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Саакашвили (на фото) рассказал о встрече с Путиным в Беларуси в 2006 году
Саакашвили (на фото) рассказал о встрече с Путиным в Беларуси в 2006 году
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что президент РФ Владимир Путин грозил ему войной еще в 2006 году. 

Саакашвили напомнил, что встречался с Путиным в ноябре 2006 года на полях саммита СНГ в Минске. Встреча состоялась через два месяца после того, как Грузия сообщила о задержании шестерых российских офицеров по обвинению в шпионаже (в то время в Грузии базировалась группа российских войск в Закавказье, ее вывод был запланирован на 2008 год, но после шпионского скандала завершился досрочно – в 2007-м). Спустя месяц после задержания, в октябре 2006 года, Грузия передала офицеров России. 

"На саммите СНГ в Минске Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено – разговор был глаза в глаза – и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил", – сказал Саакашвили.  

При этом он отметил, что Путин так вел себя не всегда. От первой встречи (она состоялась в феврале 2004 года в Москве), по словам экс-президента Грузии, у него были большие ожидания. 

"У нас разговор продолжался, чтобы не соврать, часов пять. – вспомнил Саакашвили. – Я понял, что это никакие не переговоры между большой и маленькой страной, не встреча двух политиков, а я нахожусь на сеансе вербовки, и Путин просто записывает мне очки, изучает мой характер, мои слабости".

На этой первой встрече, по словам экс-президента Грузии, Путин был очень обходителен. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, а в мае 2020 года был назначен председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины.

В 2008 году, во время президентства Саакашвили, между Россией и Грузией произошел военный конфликт. 8–12 августа российские войска совместно с юго-осетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения. Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.

В марте 2020 года в интервью ТАСС Путин так рассказывал о переговорах с бывшим грузинским коллегой: "Я говорил Саакашвили: "Не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". Попер – получил".

Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Михаил Саакашвили, Абхазия, Южная Осетия
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