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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сталин, Путин, Зеленский, Трамп, Янукович. Интервью Гордона с Саакашвили. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили. Во время беседы экс-президент Грузии говорил о роли советского диктатора Иосифа Сталина в судьбе его семьи, ошибках и достижениях президента Украины Владимира Зеленского, своем пятичасовом разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, президенте США Дональде Трампе и его перспективах на новый срок, о небылицах, которые рассказывал бывший президент Украины Виктор Янукович, самых ярких мировых лидерах, своем доме в Киеве, а также о том, почему грузины его не оценили. Программу записали 14 июня.

 
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В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

Теги: Виктор Янукович, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Иосиф Сталин, Михаил Саакашвили, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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