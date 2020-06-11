Ольшанский: Я не могу реформировать Украину, Саакашвили тоже. Но Владимир Александрович может, и мы будем ему помогать

С приходом к власти Владимира Зеленского в Украину вернулась публичная политика и появился шанс на проведение реформ. Об этом заявил IT-предприниматель Александр Ольшанский, ставший заместителем главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

У Исполнительного комитета реформ нет полномочий для самостоятельного осуществления преобразований, он должен помогать президенту Владимиру Зеленскому сделать Украину преуспевающим государством. Об этом в интервью изданию "Бабель", которое опубликовано 11 июня, сказал замглавы исполкома Михаила Саакашвили, известный IT-предприниматель Александр Ольшанский.

По его словам, важнейшим следствием победы Зеленского на президентских выборах 2019 года стало возвращение в Украину публичной политики.

"Давайте честно: я не могу реформировать Украину, Михаил Саакашвили тоже. У нас нет полномочий и мандата от людей. Но Владимир Александрович может, и мы будем ему в этом помогать", – подчеркнул Ольшанский.

Он рассчитывает, что украинские доноры поддержат создание "Офиса простых решений и результатов", который призван стать идейным центром Национального совета реформ.

"Индикатором станут деньги, которые офис сможет собрать. Если нам не будут платить – значит, ничего не работает, – сказал бизнесмен. – Если люди не платят – значит, они не верят. Если люди скажут: "Пусть это финансируют какие-то канадцы, американцы, англичане" – тогда я отвечу: "Извините, пацаны, раз вы в это не верите, чего мы должны горбатиться?"

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ. Нацсовет был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал. Комитет до 2020 года не вел никакой деятельности.

26 мая Саакашвили организовал на базе Нацсовета реформ негосударственную структуру, страницы совета в соцсетях были переименованы в "Офис простых решений и результатов".