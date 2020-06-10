"Абсолютные бездельники и вредители". Саакашвили считает, что Конституционный Суд Украины нужно упразднить

Конституционный Суд Украины необходимо переформировать в палату Верховного Суда, считает глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.



Саакашвили считает, что КСУ блокирует все положительное, что происходит в Украине Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Конституционный Суд Украины необходимо расформировать через всеукраинский референдум. Об этом 8 июня в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

"Мне кажется, что первый референдум должен быть об упразднении Конституционного Суда Украины. Потому что это группа абсолютных бездельников... не бездельников – вредителей, которые блокируют все хорошие начинания. Их никто не знает, но они прекрасно ухитряются блокировать все положительное, что происходит в стране", – отметил он.

Саакашвили считает, что КСУ необходимо переформировать в палату Верховного Суда.

"Каждый раз мы сидим на бомбе – только Верховная Рада родит хоть что-то полезное, они тут как тут все блокируют", – добавил он.