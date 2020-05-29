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29 мая, 2020
 
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"Бывалый пограничник". Саакашвили позировал с флягой и лопатой. Фото

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили обнародовал поздравление с Днем пограничника.

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Саакашвили: Поздравляю всех причастных с Днем пограничника!
Саакашвили: Поздравляю всех причастных с Днем пограничника!
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили разместил 28 мая в Facebook снимок, на котором запечатлен в берете с флагом Украины, держа в руках флягу и лопату.

"Как бывалый пограничник (ОКПП "Чоп", "Борисполь"), поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (по старому стилю)", – написал он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3302636549766703

В Украине День пограничника отмечают 30 апреля. 28 мая праздновали в СССР. Саакашвили в Чопе и Борисполе проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР в 1989–1990 годах.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Борисполь, пограничники, Чоп, фото
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