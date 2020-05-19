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20 мая, 2020
 
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"С моего солнышка снимут гипс". Ляшко показал травмированного питомца

Украинский политик Олег Ляшко показал крупным планом свою собаку Иджи, получившую перелом лапы.

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Ляшко: Наконец будет на четырех!
Ляшко: Наконец будет на четырех!
Фото: liashko / Instagram

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии 47-летний Олег Ляшко разместил в Instagram фото своей собаки Иджи с перебинтованной лапой.

На одной из фотографий семья запечатлена сидящей за столом.

"С моего солнышка в среду, может, снимут гипс. Наконец будет на четырех!" – написал он.

Питомица Ляшко получла перелом конечности в конце апреля.

"Вся собачья семья сочувствует нашей старой Иджи, которая сломала лапку. Но гипс ей за пару дней надоел и она решила от него избавиться", – отмечал политик. 

Собаке Ляшко Иджи 11 лет, порода – ротвейлер.

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года Ляшко был народным депутатом, в настоящее время политик возглавляет Радикальную партию.

Теги: Украина, Олег Ляшко, собаки, перелом
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