"С моего солнышка снимут гипс". Ляшко показал травмированного питомца

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии 47-летний Олег Ляшко разместил в Instagram фото своей собаки Иджи с перебинтованной лапой.
На одной из фотографий семья запечатлена сидящей за столом.
"С моего солнышка в среду, может, снимут гипс. Наконец будет на четырех!" – написал он.
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З мого сонечка в середу може знімуть гіпс. Нарешті буде на чотирьох!
Питомица Ляшко получла перелом конечности в конце апреля.
"Вся собачья семья сочувствует нашей старой Иджи, которая сломала лапку. Но гипс ей за пару дней надоел и она решила от него избавиться", – отмечал политик.
Собаке Ляшко Иджи 11 лет, порода – ротвейлер.
Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года Ляшко был народным депутатом, в настоящее время политик возглавляет Радикальную партию.