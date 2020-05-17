Ляшко назвал новорожденного сына Александром

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко выбрал имя для своего новорожденного сына.

Сегодня политик сообщил о рождении сына Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко и его супруга Росита Сайранен решили назвать новорожденного сына Александром. Об этом сообщил источник издания "ГОРДОН".

Рожала супруга Ляшко в Киеве.

Сегодня политик сообщил, что у него родился сын. Он поблагодарил "за самое большое счастье на свете" свою жену и медиков роддома.

29 марта политик обнародовал фото, на котором позировал с детскими ползунками синего цвета в руках. Подписчики Ляшко восприняли публикацию как намек на пополнение в его семье.

10 мая 47-летний Ляшко показал фото 49-летней беременной жены.

2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен. Супруги воспитывают дочь Владиславу.