У Олега Ляшко родился сын

Сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил о пополнении в семье.

В семье Ляшко родился второй ребенок Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко сообщил, что у него родился сын. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", – отметил Ляшко.

29 марта политик обнародовал фото, на котором позировал с детскими ползунками синего цвета в руках. Подписчики Ляшко восприняли публикацию как намек на пополнение в его семье.

10 мая 47-летний Ляшко обнародовал фото 49-летней беременной жены.

2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен. Супруги воспитывают дочь Владиславу.