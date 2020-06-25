"Такой красивый", "Я чуть не родила", "Путин не подал руки". Соцсети обсуждают внешность 15-летнего сына Лукашенко

Появление президента Беларуси Александра Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем на военном параде в Москве стало предметом обсуждения в социальных сетях – помимо комментариев о внешности третьего сына белорусского президента пользователи также обратили внимание, что российский президент Владимир Путин во время приветствия гостей на главной трибуне не подал ему руку.

Младший из троих сыновей Лукашенко часто сопровождает отца во время рабочих визитов Фото: ЕРА

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко 15-летний Николай посетил 24 июня вместе с отцом военный парад в Москве. Появление на публике младшего сына белорусского президента стало предметом обсуждения в социальных сетях.

Фото: ЕРА

"Коля Лукашенко такой красивый", – делятся впечатлениями в Twitter пользователи, смотревшие трансляцию военного парада в Москве.

Коля Лукашенко такой красивый — see you again (@not_a_babadook) June 24, 2020

"Девочки, там Лукашенко и его сын", – прокомментировали появление в Москве сына президента Беларуси в соцсетях.

девочьки там Лукашенко...................и его сын............ — даяна тесто | Трубецкой не трус (@obnimi_i_spasi) June 24, 2020

"Я чуть не родила, когда увидела", – делятся эмоциями зрители.

я чуть не родила когда по телеку увидела — Софа | * (@kick_it_s) June 24, 2020

"Он еще и на музыкальном инструменте каком-то играет, и в хоккей. Почему он в 15 такой красивый?" – пишет в Twitter пользователь с ником Люлек.

Я думала что живу без крашей, нооооо....

Пошло оно всё в жопу теперь у меня есть сын Лукашенко!!!))))))



Бля, он ещё и на музыкальном инструменте каком то играет, и в хоккей....



Почему он в 15 такой красивый???????



Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяять.... pic.twitter.com/6cAhNLbXdp — Люлёк (@l_ebonashka_l) June 24, 2020

В сети также отметили, что президент России Владимир Путин проигнорировал сына Лукашенко во время приветствия, не подав ему руку.

"Во время приветствия гостей парада на главной трибуне Путин не подал руку младшему сыну Лукашенко", – написал пользователь с ником Логан.

Путин не поздоровался с Колей Лукашенко



Во время приветствия гостей парада на главной трибуне Владимир Путин не подал руку младшему сыну Александра Лукашенко.

С какого перепуга младший сын Лукашенко стоит рядом с ветеранами?

А Путин молодец, сориентировался. pic.twitter.com/LP1elD1Ihx — Логан (@M5NZyOhxPbaRTaE) June 25, 2020

Николай – младший из трех сыновей Лукашенко. Старшим Дмитрию и Виктору соответственно 40 и 44 года. По данным белорусских СМИ, мальчик родился в 2004 году от внебрачных отношений президента с его личным врачом.

Николай часто сопровождает отца во время рабочих визитов.

Военный парад должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня.