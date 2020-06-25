"Такой красивый", "Я чуть не родила", "Путин не подал руки". Соцсети обсуждают внешность 15-летнего сына Лукашенко

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко 15-летний Николай посетил 24 июня вместе с отцом военный парад в Москве. Появление на публике младшего сына белорусского президента стало предметом обсуждения в социальных сетях.
"Коля Лукашенко такой красивый", – делятся впечатлениями в Twitter пользователи, смотревшие трансляцию военного парада в Москве.
Коля Лукашенко такой красивый— see you again (@not_a_babadook) June 24, 2020
"Девочки, там Лукашенко и его сын", – прокомментировали появление в Москве сына президента Беларуси в соцсетях.
девочьки там Лукашенко...................и его сын............— даяна тесто | Трубецкой не трус (@obnimi_i_spasi) June 24, 2020
"Я чуть не родила, когда увидела", – делятся эмоциями зрители.
я чуть не родила когда по телеку увидела— Софа | * (@kick_it_s) June 24, 2020
"Он еще и на музыкальном инструменте каком-то играет, и в хоккей. Почему он в 15 такой красивый?" – пишет в Twitter пользователь с ником Люлек.
Я думала что живу без крашей, нооооо....— Люлёк (@l_ebonashka_l) June 24, 2020
Пошло оно всё в жопу теперь у меня есть сын Лукашенко!!!))))))
Бля, он ещё и на музыкальном инструменте каком то играет, и в хоккей....
Почему он в 15 такой красивый???????
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяять.... pic.twitter.com/6cAhNLbXdp
В сети также отметили, что президент России Владимир Путин проигнорировал сына Лукашенко во время приветствия, не подав ему руку.
"Во время приветствия гостей парада на главной трибуне Путин не подал руку младшему сыну Лукашенко", – написал пользователь с ником Логан.
Путин не поздоровался с Колей Лукашенко— Логан (@M5NZyOhxPbaRTaE) June 25, 2020
Во время приветствия гостей парада на главной трибуне Владимир Путин не подал руку младшему сыну Александра Лукашенко.
С какого перепуга младший сын Лукашенко стоит рядом с ветеранами?
А Путин молодец, сориентировался. pic.twitter.com/LP1elD1Ihx
Николай – младший из трех сыновей Лукашенко. Старшим Дмитрию и Виктору соответственно 40 и 44 года. По данным белорусских СМИ, мальчик родился в 2004 году от внебрачных отношений президента с его личным врачом.
Николай часто сопровождает отца во время рабочих визитов.
Военный парад должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня.