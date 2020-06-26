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ПОЛИТИКА

Что на самом деле россияне думают о Путине и справится ли Украина с паводками? 26 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы Савика Шустера, которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию с наводнением в западных областях Украины, а также представят результаты эксклюзивного опроса, проведенного в России. Среди прочего россиян спросили, поддерживают ли они политику своего президента Владимира Путина в отношении Украины и хотят ли, чтобы он оставался у власти еще 16 лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Программа Шустера выйдет в эфир в 21.00
Программа Шустера выйдет в эфир в 21.00
Фото: Шустер LIVE / Facebook

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут ситуация в России и наводнение в западных областях Украины, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Гости программы обсудят три блока вопросов:

  • что на самом деле думаю россияне о своем президенте Владимире Путине;
  • почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне;
  • справится ли власть с наводнениями в Западной Украине.

В эфире представят результаты опроса, проведенного по заказу программы в России. Во время исследования россияне, в частности, отвечали на вопросы, чего больше всего боятся, поддерживают ли политику Путина в отношении Украины и хотят ли, чтобы он оставался у власти еще 16 лет. 

"Кто они? Какими они стали за шесть лет после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе? Можем ли мы найти общий язык? Мы провели первый эксклюзивный и очень откровенный опрос в России. Я благодарен смелым российским социологам, которые согласились сотрудничать с нами", – сказал в видеообращении ведущий программы Савик Шустер. 

https://www.facebook.com/shusteronline/videos/3567100383317972/

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

  • бывший президент Украины Леонид Кравчук;
  • бывший президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко;
  • министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;
  • бывший премьер-министр Украины, народный депутат от "Батьківщини" Юлия Тимошенко;
  • народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук; 
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько;
  • председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий; 
  • бывший врио председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов;
  • бывший народный депутат Михаил Добкин;
  • мэр Яремче Василий Онутчак;
  • польский режиссер Кшиштоф Занусси;
  • российский историк Андрей Зубов;
  • член Сейма Литовской Республики Эмануэлис Зингерис;
  • журналистка Наталья Гуменюк. 

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.  

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube


"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Михаил Добкин, Савик Шустер, Арсен Аваков, Андрей Зубов, соцопрос, Егор Фирсов, Ирина Верещук, Кшиштоф Занусси, Эмануэлис Зингерис, Елизавета Ясько, Андрей Заблоцкий
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