Что на самом деле россияне думают о Путине и справится ли Украина с паводками? 26 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы Савика Шустера, которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию с наводнением в западных областях Украины, а также представят результаты эксклюзивного опроса, проведенного в России. Среди прочего россиян спросили, поддерживают ли они политику своего президента Владимира Путина в отношении Украины и хотят ли, чтобы он оставался у власти еще 16 лет.

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут ситуация в России и наводнение в западных областях Украины, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Гости программы обсудят три блока вопросов:

что на самом деле думаю россияне о своем президенте Владимире Путине;

почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне;

справится ли власть с наводнениями в Западной Украине.

В эфире представят результаты опроса, проведенного по заказу программы в России. Во время исследования россияне, в частности, отвечали на вопросы, чего больше всего боятся, поддерживают ли политику Путина в отношении Украины и хотят ли, чтобы он оставался у власти еще 16 лет.

"Кто они? Какими они стали за шесть лет после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе? Можем ли мы найти общий язык? Мы провели первый эксклюзивный и очень откровенный опрос в России. Я благодарен смелым российским социологам, которые согласились сотрудничать с нами", – сказал в видеообращении ведущий программы Савик Шустер.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

бывший президент Украины Леонид Кравчук;

бывший президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко;

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;

бывший премьер-министр Украины, народный депутат от "Батьківщини" Юлия Тимошенко;

народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук;

народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько;

председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий;

бывший врио председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов;

бывший народный депутат Михаил Добкин;

мэр Яремче Василий Онутчак;

польский режиссер Кшиштоф Занусси;

российский историк Андрей Зубов;

член Сейма Литовской Республики Эмануэлис Зингерис;

журналистка Наталья Гуменюк.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube