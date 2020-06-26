Что на самом деле россияне думают о Путине и справится ли Украина с паводками? 26 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут ситуация в России и наводнение в западных областях Украины, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
Гости программы обсудят три блока вопросов:
В эфире представят результаты опроса, проведенного по заказу программы в России. Во время исследования россияне, в частности, отвечали на вопросы, чего больше всего боятся, поддерживают ли политику Путина в отношении Украины и хотят ли, чтобы он оставался у власти еще 16 лет.
"Кто они? Какими они стали за шесть лет после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе? Можем ли мы найти общий язык? Мы провели первый эксклюзивный и очень откровенный опрос в России. Я благодарен смелым российским социологам, которые согласились сотрудничать с нами", – сказал в видеообращении ведущий программы Савик Шустер.
Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.