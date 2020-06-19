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Легализация игорного бизнеса в Украине. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

19 июня в 21.00 в эфире телеканала "Украина" выйдет программа "Свобода слова Савика Шустера", посвященная возможной легализации игорного бизнеса в Украине и принятию в первом чтении законопроекта о всеукраинском референдуме. Среди гостей ток-шоу – первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а также мэры украинских городов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Украина, Олег Ляшко, референдум, игорный бизнес, ток-шоу, Руслан Стефанчук, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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