Легализация игорного бизнеса в Украине. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
19 июня в 21.00 в эфире телеканала "Украина" выйдет программа "Свобода слова Савика Шустера", посвященная возможной легализации игорного бизнеса в Украине и принятию в первом чтении законопроекта о всеукраинском референдуме. Среди гостей ток-шоу – первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а также мэры украинских городов.
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