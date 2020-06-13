На "скрутках" НДС госбюджет теряет в год до 30 млрд грн – нардеп Крулько

Средний размер месячных потерь госбюджета на так называемых скрутках НДС за последние полгода составил 2,5 млрд грн, заявил народный депутат от "Батьківщини", глава временной следственной комиссии Верховной Рады Иван Крулько.

В течение года Украина теряет до 30 млрд грн из-за махинаций с налогом на добавленную стоимость (так называемая схема скруток НДС). Об этом 12 июня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил нардеп от "Батьківщини", глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой Иван Крулько.

"Сколько ежемесячно в Украине фиктивного НДС? Это информация только по "скруткам": октябрь 2019-го – 2,55 млрд грн, ноябрь – 2,34 млрд грн, декабрь – 2,47 млрд грн, январь 2020-го – 2,62 млрд и так далее… В месяц государственный бюджет недополучает приблизительно 2,5 млрд грн. В год, если экстраполировать эти данные, мы получаем 30 млрд грн [потерь] только на "скрутках" НДС. И это мы не говорим об акцизах, налоге на прибыль и так более", – подчеркнул депутат.

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский утверждал, что Государственная налоговая служба Украины при Сергее Верланове (Кабмин уволил его в конце апреля) устраивала "коррупционные скрутки с НДС", что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-министр объяснил суть "скрутки" на примере с бананами: "Вы купили где-то бананы, официально завезли, зарегистрировали. При пересечении вашим товаром границы возник НДС к уплате. Вы поставили свои бананы на таможенный склад. После этого вы их за кеш продали на рынке, получили свою прибыль. В цене продажи у вас и НДС, и все-все вы компенсировали. После этого вы бумаги – не бананы, потому что бананы уже проданы и вы уже свою прибыль получили, в том числе НДС, а бумаги – продаете мне. То есть по бумагам я купил у вас бананы, которых на самом деле уже не существует. После этого я нахожу компанию и продаю эти "бананы" уже ей. Движения самих бананов не происходит, их, повторюсь, нет. Потом в этой компании бананы превращаются в зерно. Как в анекдоте. И у вас есть НДС на это зерно".

По его словам, "в этот момент происходит легализация зерна, которое кто-то купил за кеш у фермеров, выращивающих его в основном на государственной земле". После легализации зерна, заявил Уманский, у бизнесмена "появился входящий НДС".

"После этого идет три "прокладки", дальше уже более-менее нормальная компания экспортирует это зерно – и получает НДС к возмещению. Тот НДС, который вы в нашем примере уже получили, продав бананы на рынке. Входящего НДС, который должен быть представлен к возмещению по этому зерну, нет, потому что зерно было куплено за кеш на "сером" рынке. В этом суть так называемой скрутки", – рассказал экс-министр.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским, которую возглавил Крулько.