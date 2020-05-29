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ПОЛИТИКА

Суд обязал Офис генпрокурора открыть дело по заявлению Верланова

По словам экс-главы ГНС Сергея Верланова, бывший министр финансов Игорь Уманский не предоставил весомых фактов и доказательств коррупции в налоговой и ложно обвинил его.

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Суд вынес определение 21 мая
Суд вынес определение 21 мая
Фото: openkyiv.info

Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова и обязал Офис генпрокурора зарегистрировать уголовное производство о заведомо ложном сообщение о преступлении, сделанное бывшим министром финансов Игорем Уманским.

Об этом идет речь в определении суда от 21 мая, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений 28 мая.

Верланов подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения экс-министра финансов. Уманский, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала "коррупционные скрутки с НДС", что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

По словам экс-главы ГНС, Уманский не предоставил весомых фактов и доказательств коррупции в налоговой.

"Там нет никаких фактов. Это распечатки А4, которые фактически говорят о том, что кто-то что-то куда-то не доплачивает. Я абсолютно убежден, что мы на временной следственной комиссии в следующие шесть месяцев разложим это на атомы и поставим точку в этом деле", – добавил он.

Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он также оспаривает в суде.

Кабинет Министров Украины 24 апреля уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. На отставке настаивал Уманский.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.

Теги: коррупция, Игорь Уманский, Печерский суд, уголовное производство, Сергей Верланов, Офис генпрокурора
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