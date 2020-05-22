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Верланов дал оценку изменениям к Налоговому кодексу, подписанным Зеленским

Большая часть закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который уже подписал президент Украины Владимир Зеленский, касается позитивных изменений для украинского бизнеса, они решают проблемы, накопившиеся на протяжении последних трех-четырех лет, отметил экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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Сергей Верланов: В Налоговом кодексе накопились логические несогласованности или просто вещи, которые необходимо менять, чтобы вести бизнес было легче и современнее
Сергей Верланов: В Налоговом кодексе накопились логические несогласованности или просто вещи, которые необходимо менять, чтобы вести бизнес было легче и современнее
Фото: Сергій Верланов / Facebook

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что законопроект №1210 можно назвать малой налоговой реформой. Об этом он сказал в видеоблоге в YouTube, опубликованном 22 мая.

"Большая его часть касается позитивов, которые вводят для украинского бизнеса, это те проблемы, которые на протяжении последних трех-четырех лет накопились в Налоговом кодексе, те логические несогласованности или просто вещи, которые необходимо менять, чтобы вести бизнес было легче и современнее", – отметил он.

Законопроект предполагает в том числе административную реформу налоговой службы, которая предусматривает создание единого юрлица, объяснил Верланов. Он позитивно оценивает такой план, так как благодаря изменениям процесс администрирования налогов будет более прозрачным, быстрым и скоординированным.

Введение в налоговое законодательство концепции вины он также считает правильным шагом и отходом от советского подхода.

"Часто-густо такая новелла воспринимается как негативная, расширяющая полномочия налоговиков, усиливающая налоговую службу, что может негативно отразиться на плательщиках налогов. По моему мнению, это не так. Я, как человек, который практиковал налоговое право больше 20 лет, в том числе на государственной службе, в министерстве, в аудиторских, адвокатских компаниях, могу сказать, что эта новелла направлена на защиту налогоплательщиков. Потому что раньше налоговое правонарушение устанавливалось однозначно. То есть совершили ли вы это нарушение, поскольку ваш бухгалтер ошибся, или, например, вы были за границей, объявили карантин и вы не смогли вернуться вовремя, потому что ваш рейс отменили, вы прибыли в Украину на три, четыре, пять дней или неделю позже и вы не сдали какие-то отчеты или не заплатили какие-то налоги. И за это вас штрафуют однозначно, поскольку законодательство в налоговых отношениях не предусматривало возможности признания уважительных причин, которые исключают вину", – объяснил Верланов.

Также законопроект предлагает новую норму: налоговое уведомление-решение обязательно должно быть мотивированным, что экс-глава ГНС также считает позитивным. В документе прописана и четкая ответственность государства за совершение противоправных действий.

ВИДЕО
Видео: Сергій Верланов / YouTube

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 21 мая.

Теги: налоги, реформы, законодательство, законопроект, Сергей Верланов
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