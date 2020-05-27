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Верланов: Не позволю снова превратить налоговую в кормушку для мошенников и коррупционеров

Налоговая работала на страну и не давала разворовывать бюджетные средства, заявил экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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Верланов прокомментировал данные Госказначейства
Верланов прокомментировал данные Госказначейства
Фото: Сергій Верланов / Facebook

ВВП и промышленное производство по сравнению с прошлым годом падали, а поступления в бюджет росли, заявил в своем Facebook экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, комментируя данные Госказначейства.

"Это означает, что налоговая работала на страну и не давала нечистым на руку дельцам и их покровителям разворовывать бюджетные средства. Приложу все усилия, чтобы не позволить снова превратить службу в кормушку для мошенников и коррупционеров", – написал он.

Согласно данным Госказначейства, в январе – апреле 2020 года госбюджет Украины получил 314,8 млрд грн, что на 7,7 млрд, или на 2,4%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но в части налоговой службы результаты превзошли 2019 год по основным налогам: на 37,3% больше НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения, что стало возможным благодаря новой системе мониторинга; на 15,6% больше налога на прибыль предприятий, на 10,8% больше налога и сбора на доходы физических лиц, на 9,9% больше акцизного налога. В "минусе" оказались НДС с ввозимых товаров, рента за пользование недрами и ввозные пошлины.

"Коронакризис" неизбежно повлиял на наполнение бюджета. Но реальная борьба со схемами в сфере НДС и оборота подакцизной продукции и улучшение качества администрирования налогов позволили ГНС достичь лучших результатов, чем в докризисном 2019 году. Это свидетельствует об эффективности проводимой реформы налоговой и способности службы качественно выполнять свою функцию в любых условиях", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/sergey.verlanov/posts/10158329579979803

Верланов был уволен Кабмином с должности главы Госналоговой службы 24 апреля. Глава ГНС утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было. Он назвал свое увольнение политическим и предположил, что "оно произошло в интересах представителей бывших элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем".

На отставке Верланова, а также главы таможенной службы Максима Нефьодова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала "коррупционные скрутки с НДС", что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Верланова к Кабмину и ГНС. Он оспаривает свое увольнение.

Теги: налоги, коррупция, госбюджет, реформы, доходы, акциз, НДС, финансы, Сергей Верланов
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