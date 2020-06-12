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Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и на таможне? 12 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 июня будут министр финансов Украины Сергей Марченко, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и другие.

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"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир каждую пятницу
"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир каждую пятницу
Фото: Шустер LIVE / Facebook

12 июня в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" члены правительства и народные депутаты будут обсуждать, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и на таможне и посадят ли кого-то из топ-коррупционеров страны. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

  • министр финансов Украины Сергей Марченко;
  • председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
  • заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
  • советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский;
  • бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук:
  • лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко;
  • сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько;
  • лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;
  • экс-председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров;
  • бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, коррупция, Михаил Саакашвили, Игорь Уманский, реформы, Николай Катеринчук, Юрий Бойко, Анатолий Макаренко, Иван Крулько, Роман Насиров, Юлия Ковалив, Сергей Марченко, Алексей Гончарук, Свобода слова Савика Шустера
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