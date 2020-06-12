Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и на таможне? 12 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

12 июня в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" члены правительства и народные депутаты будут обсуждать, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и на таможне и посадят ли кого-то из топ-коррупционеров страны. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
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Видео: Shuster online / YouTube
Гости студии:
- министр финансов Украины Сергей Марченко;
- председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
- заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
- советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский;
- бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук:
- лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко;
- сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько;
- лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;
- экс-председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров;
- бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.