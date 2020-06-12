Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и на таможне? 12 июня в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 июня будут министр финансов Украины Сергей Марченко, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и другие.

12 июня в 21.00 в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" члены правительства и народные депутаты будут обсуждать, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и на таможне и посадят ли кого-то из топ-коррупционеров страны. Об этом говорится на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

министр финансов Украины Сергей Марченко;

председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;

заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;

советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский;

бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук:

лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко;

сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько;

лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;

экс-председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров;

бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с 6 сентября 2019 года.