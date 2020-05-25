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ПОЛИТИКА

В Нацполиции создали департамент защиты интересов общества и государства. Центр противодействия коррупции назвал его тайным

Департамент защиты интересов общества и государства в структуре Национальной полиции Украины был создан в марте 2020 года. В ведомстве отказались предоставить информацию о его численности, задачах и функциях.

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По информации Центра противодействия коррупции, новый департамент полиции будет заниматься экономическими преступлениями
По информации Центра противодействия коррупции, новый департамент полиции будет заниматься экономическими преступлениями
Фото: МВС України / Twitter

В Национальной полиции Украины появился департамент защиты интересов общества и государства, сообщили Центру противодействия коррупции в ведомстве.

В ответе на запрос организации сказано, что департамент был создан в марте 2020 года. В Нацполиции обосновали образование новой структуры "необходимостью внедрения системного подхода на функциональном и организационном уровнях с целью противодействия угрозам, которые посягают на интересы общества и государства".

"Сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях департамента составляют служебную информацию", – сообщили в Нацполиции.

Центр противодействия коррупции назвал новый департамент тайным.

"Как нам, гражданам, узнать, что такое "интересы общества и государства"? Это может быть все, что захочет [министр внутренних дел Арсен] Аваков. Поэтому вполне вероятно, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения", – заявил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По информации центра, департамент унаследовал функции экономического, "но будет скрываться за ширмой "служебной информации".

В сентябре 2019 года правительство расформировало департамент защиты экономики Нацполиции. "УБЭП – все. Ушел в историю. Полицейские не должны больше вмешиваться в деятельность бизнеса", – заявили тогда в правительстве.

Вместо департамента защиты экономики должны были создать отдельное ведомство – Бюро финансовых расследований. За соответствующий проект закона Верховная Рада проголосовала в первом чтении в октябре, но в январе, как сообщается на сайте парламента, депутаты проект отклонили.

Теги: Арсен Аваков, экономика, Виталий Шабунин, служба финансовых расследований, Нацполиция, Центр противодействия коррупции
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