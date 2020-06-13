Руководству налоговой и таможни поставлена ​​задача увеличить поступления в бюджет. Не справятся – будут уволены – глава Минфина

План наполнения общего фонда государственного бюджета в мае был выполнен на 100%, в июне ожидаемый план также выполнят, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Руководители таможенной и фискальной служб Украины должны увеличить плановые поступления в бюджет страны на 10–15%, иначе будут уволены. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером 12 июня.

План наполнения общего фонда государственного бюджета в мае был выполнен на 100%, в июне ожидаемый план также выполнят, сообщил он.

"Более того, мы ожидаем выполнения бюджета 2020 года. Руководству налоговой и таможенной служб поставлены задачи увеличить плановые поступления на 10–15%. Если руководство налоговой и таможни не справится, они будут уволены", – заявил Марченко.

По его словам, никто не будет терпеть ни коррупцию, ни схемы, ни на таможне, ни в налоговой.

"Мы уже провели три коллегии таможенной службы. Уволили 50% региональных таможенников, 2/3 налоговой службы также уволены. То есть мы делаем определенные ротации. Я прекрасно понимаю, что этого недостаточно. Все равно есть контрабанда", — заявил он.

По данным Минфина, в мае Государственная таможенная служба недовыполнила план поступлений в госбюджет на 14,8%.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год, которые Рада внесла на внеочередном заседании 13 апреля. Принятый закон предполагает сокращение доходов госбюджета на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн) и увеличение расходов на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).

4 марта президент Украины Владимир Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды. "Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

24 марта на тот момент руководитель Гостаможенной службы Максим Нефьодов был уволен с должности.

20 мая Зеленский заявил, что таможня при Нефьодове недостаточно наполняла бюджет страны. "Минус десятки миллиардов гривен. Где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета", – отметил глава государства.