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ДЕНЬГИ

В мае план поступлений в госбюджет Украины таможня недовыполнила почти на 15% – Минфин

По данным Министерства финансов Украины, план поступлений в госбюджет выполнили только Буковинская и Черноморская таможни.

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Таможне поручили увеличить поступления в госбюджет
Таможне поручили увеличить поступления в госбюджет
Фото: Нова митниця / Facebook

В мае Государственная таможенная служба Украины недовыполнила план поступлений в государственный бюджет. Об этом 6 июня по итогам коллегии с участием министра финансов Сергея Марченко проинформировало Министерство финансов Украины.

"По результатам работы в мае таможни перечислили в бюджет 27 млрд грн (выполнено 85,2% плана). Лучшие индикативные показатели выполнения по системе у пяти таможен: Буковинской (107%), Черноморской (101%), Полесской (91%), Галицкой (89%), Азовской (87%)", – говорится в сообщении.

На заседании Марченко поручил увеличить поступления от таможенных платежей в госбюджет "до 100-процентного выполнения плана".

4 марта президент Украины Владимир Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды. "Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

24 марта на тот момент руководитель Гостаможенной службы Максим Нефьодов был уволен с должности.

20 мая Зеленский заявил, что таможня при Нефьодове недостаточно наполняла бюджет страны. "Минус десятки миллиардов гривен. Где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета", – отметил глава государства.

Теги: госбюджет, бюджет, Министерство финансов, таможня, Государственная таможенная служба Украины, Буковина, Черноморская таможня
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