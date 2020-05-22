Украина ежегодно теряет до 2 млрд грн из-за неуплаты налогов на недвижимость – Минфин

В Министерстве финансов Украины заявили, что около 40% недвижимого имущества отсутствует в Государственном реестре.

В 2019 году от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты Украины поступило 4,9 млрд грн Фото: depositphotos.com

Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Госреестре прав на недвижимое имущество наносит 2 млрд грн убытков местным бюджетам Украины ежегодно. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В министерстве отметили, что по оценкам экспертов до 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре.

"С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переносу архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это позволит налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств", – заявили в минфине.

Проведение указанной работы в этом году позволит, по пессимистическому прогнозу, дополнительно привлечь в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд грн, считают в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что по итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты поступило 4,9 млрд грн, а за 2018 год – 3,7 млрд грн.