"Нереальная красота". Кароль с сыном отправилась в Карпаты

Украинская певица Тина Кароль и ее сын Вениамин решили покорить вершины украинских Карпат.

Тина Кароль: Остался вопрос, преодолею ли я эти вершины со своей командой, с Венечкой Фото: tina_karol tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль и ее сын Вениамин во время карантина в связи с пандемией коронавируса отправились в путешествие в Карпаты. Видео разместили на официальной фан-странице Тины Кароль в Instagram.

"Остался вопрос, преодолею ли я эти вершины со своей командой, с Венечкой", – говорит певица.

"Нереальная красота", – отметила в комментариях _smile_baga20.

Сына Вениамина Тина Кароль родила от продюсера Евгения Огира 18 ноября 2008 года. Он умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.