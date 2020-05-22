"Нереальная красота". Кароль с сыном отправилась в Карпаты

Украинская певица Тина Кароль и ее сын Вениамин во время карантина в связи с пандемией коронавируса отправились в путешествие в Карпаты. Видео разместили на официальной фан-странице Тины Кароль в Instagram.
"Остался вопрос, преодолею ли я эти вершины со своей командой, с Венечкой", – говорит певица.
"Нереальная красота", – отметила в комментариях _smile_baga20.
Сына Вениамина Тина Кароль родила от продюсера Евгения Огира 18 ноября 2008 года. Он умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.