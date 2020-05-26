Украина в апреле провела размещение облигаций почти на 10 млрд грн – Минфин

Активность инвесторов в связи с мировым экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, была невысокой, поэтому из четырех запланированных размещений облигаций было проведено только одно, отметили в Министерстве финансов Украины.

Минфин отчитался о результатах размещения облигаций внутреннего госзайма в апреле Фото: depositphotos.com

В апреле 2020 года Украина провела размещение облигаций на 9,8 млрд грн. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Активность инвесторов в условиях пандемии COVID-19 и ожидания рецессии мировой экономики была невысокой. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен только один", – заявили в ведомстве.

По информации Минфина, больше половины привлеченных средств – облигации государственного внутреннего займа, номинированные в гривне.

"Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов – более 5,3 млрд грн. Еще около 4,5 млрд грн госбюджет получил от размещения шести- и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,29% та 3,5% соответственно", – уточнили в министерстве.

При этом ведомство подчеркивает, что "период неблагоприятной конъюнктуры удалось комфортно пройти" благодаря достаточному запасу ликвидности.

В мае Министерство финансов сообщало о проведении четырех акционов, общая сумма привлеченных средтв составила около 50 млрд грн.