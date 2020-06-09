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В мае госбюджет Украины получил 100% запланированных поступлений – глава Минфина

По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, в мае в общий фонд госбюджета страны поступило 64 млрд грн.

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Марченко: Ставится задача перевыполнения бюджета
Марченко: Ставится задача перевыполнения бюджета
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

В мае в государственный бюджет Украины поступили все средства, предусмотренные росписью. Об этом 9 июня на совещании в Офисе президента Украины (ОПУ) рассказал министр финансов Сергей Марченко, информирует сайт главы государства.

"Несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнения росписи. Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами – 15%, по акцизному налогу – 21,4%", – говорится в сообщении.

По данным главы Минфина, в январе – мае расходы госбюджета составили 437,7 млрд грн.

"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнения бюджета, чтобы у нас была возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", – подчеркнул Марченко.

По данным Минфина, в мае Государственная таможенная служба недовыполнила план поступлений в госбюджет на 14,8%.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год, которые Рада внесла на внеочередном заседании 13 апреля. Принятый закон предполагает сокращение доходов госбюджета на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн) и увеличение расходов на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).

Теги: налоги, госбюджет, экономика, бюджет, Министерство финансов, доходы, Сергей Марченко
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